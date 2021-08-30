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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب أثناء مشادة كلامية داخل محطة وقود بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة مرور سالم التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية واقعة وفاة شاب أثناء مشادة كلامية بسبب الأسبقية على تزويد سيارة بمحطة وقود غاز مرور سالم .


البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية  يفيد وفاة (احمد .ح.ا) ٣٤ سنة موظف بشركة المياه إثر دخوله في مشادة كلامية مع عدد من السائقين بسبب أسبقية تموين السيارة بمحطة وقود بمنطقة مرور سالم التابعة لدائرة القسم وسقوطه على الأرض و بفحص جثمان المتوفى تبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية بجسده .

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وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول وعدد من رجال  مباحث القسم بقيادة الرائد يوسف الجندي رئيس المباحث والنقيب محمد العسال معاون أول المباحث وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفي لمستشفى طنطا الجامعي .

فيما تم التحفظ علي أطراف المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي أمرت بعرض جثمان المتوفي علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتحري ورفع كاميرات المنطقة المجاورة لمكان المشاجرة.

وفاه شاب خلاف اسبقية محطة الوقود قري مركز الغربية اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية

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