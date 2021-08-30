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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صانع ألعاب سوبر.. أرقام عبد الله السعيد الصفقة المحتملة لـ الزمالك

صدى البلد

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز من أجل ضمه إلى صفوف الفارس الأبيض فى الموسم القادم.

 

عبد الله السعيد الصفقة المحتملة اعتبرها عاشقو القلعة البيضاء تضيف قوة لتشكيلة الزمالك في الموسم المقبل.

عبد الله السعيد يظل رغم سنه، أفضل صانع ألعاب في مصر ويستطيع استكمال رباعي هجوم الزمالك مع احمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي إضافة الى المهاجم الجديد الذى يرغب مسؤولو القلعة البيضاء فى التعاقد معه.

تألق عبدالله السعيد خلال الموسم الجاري ومساهمته بصفوف فريق بيراميدز  ما جعل حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني يقوم باستدعاء اللاعب فى معسكر الفراعنة الكبار للمشاركة فى مباراتي انجولا والجابون بتصفيات المونديال من أجل تعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

صدى البلد يكشف عن أرقام عبد الله السعيد خلال الموسم المنتهي في الدوري الممتاز.

شارك عبد الله السعيد فى 24 مباراة بقميص بيراميدز جميعًا كأساسي ولمدة 90 دقيقة.

ساهم مع فريق بيراميدز في 13 هدفا وسجل 6 أهداف وصنع 7 أسيست.

قام عبد الله السعيد بـ 55 تمريرة وصنع 62 فرصة.

عبد الله السعيد مع بيراميدز الموسم المنقضى شارك طوال الموسم كلاعب في وسط الملعب وليس صانع ألعاب في مركزه الطبيعي.

عبد الله السعيد بدأ مشواره  فى نادى الإسماعيلي حتى سن 26 عاما، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005 ، وبعدها تألق مع النادي الإسماعيلي وظهر بصورة ممتازة واختاره حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول.

في 14 سبتمبر 2011 انتقل عبد الله السعيد إلى النادى الأهلى المصري ، وسجل هدفًا في مرمى فريقه السابق الإسماعيلي.

ظهر عبد الله السعيد مع النادي الأهلي في صورة متميزة منذ 2011 حتى رحيله واستطاع منذ قدومه النادي أن يكون من أبرز لاعبيه وأبرز لاعبي مصر، واستطاع حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لناديه ولمنتخب مصروساهم في حصول الأهلي على العديد من البطولات.

انضم عبد الله السعيد إلى منتخب مصر الأول منذ عام 2010 وكان من اللاعبين البدلاء، لكن تغير الحال منذ عام 2015 فصار لاعبًا أساسيًّا في صفوف المنتخب.

وشارك في 15 مباراة أحرز فيها 3 أهداف بالإضافة إلى أهدافه في المباريات الودية، ويعتبر واحدًا من المواهب التي تألقت مع منتخب الشباب المصري مواليد 1985 مع محمد رضوان صاحب فضية كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2005 والذي شارك بكأس العالم للشباب في نفس العام.

حصد مع النادي الأهلي على العديد من الألقاب جاءت على النحو التالي:

الدوري الممتاز 
مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017

كأس السوبر المصري 
مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017

كأس مصر : 2017

دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013

كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية): موسم 2014

كأس السوبر الإفريقي
موسمي 2013 و2014

جائزة أفضل لاعب
موسم 2016

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