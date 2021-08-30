فاكسيرا: نسعى لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا والوصول للاكتفاء الذاتي

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن مساحة مجمع المصانع المتواجد في مدينة 6 أكتوبر 60 ألف مترمربع، وسوف يضم مجموعة من المصانع وليس لتصنيع لقاح الكوفيد فقط ولكن لمجموعة لقاحات أخري التي تخص برنامج التطعيمات الخاص بمصر.

وأضافت هبة والي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن الدولة توفر التطعيم المجاني لكل طفل، موضحةً أنه تم اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح فاكسيرا بشراكة مع شركة سينوفاك الصينية.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، أن مصنع اللقاحات هدفه إنتاج عقاقير ولقاحات لمختلف الأمراض، وفقاً للتوجيهات الرئاسية.



وأوضحت، أنه من المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، والطاقة الانتاجية ستمثل 6 أضعاف الطاقة التي يتم انتاجها حاليا، مؤكده أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن التصدير لإفريقيا.

و في سياق أخر،قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة فاكسيرا، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء لمجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، إن رئيس الوزراء أكد أن اللقاحات تعتبر أمن قومي لمصر، في ظل انتشار جائحة كورونا ومحدودية عدد الجرعات من اللقاحات في العالم .

وأضافت هبة ، أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت أول لقاح مصري تنتجه مصانع فاكسيرا بعد نقل التكنولوجية الصينية لإنتاج لقاح سينوفاك في مصر.

وتابعت هبة والي: "كل اللقاحات المتواجدة في مصر تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية، وكل اللقاحات آمنة وفعالة".

وأردفت هبة والي: "نستهدف إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل، وانتاج 40 مليون جرعة مع نهاية العام".

ولفتت هبة والي إلى أن الطاقة الإنتاجية في مصانع 6 أكتوبر 6 أضعاف الطاقة الإنتاجية بمصانع فاكسيرا بالعجوزة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لأسواق خارجية، كي تكون مصر مركز أقليمي لتصنيع وتصدير اللقاحات".