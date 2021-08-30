عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاكسيرا: نسعى لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا والوصول للاكتفاء الذاتي

هبة والي
هبة والي

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن مساحة مجمع المصانع المتواجد في مدينة 6 أكتوبر 60 ألف مترمربع، وسوف يضم مجموعة من المصانع وليس لتصنيع لقاح الكوفيد فقط ولكن لمجموعة لقاحات أخري التي تخص برنامج التطعيمات الخاص بمصر.

 

وأضافت هبة والي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن الدولة توفر التطعيم المجاني لكل طفل، موضحةً أنه تم اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح فاكسيرا بشراكة مع شركة سينوفاك الصينية. 

 

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، أن مصنع اللقاحات هدفه إنتاج عقاقير ولقاحات لمختلف الأمراض، وفقاً للتوجيهات الرئاسية.


وأوضحت، أنه من المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، والطاقة الانتاجية ستمثل 6 أضعاف الطاقة التي يتم انتاجها حاليا، مؤكده أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن التصدير لإفريقيا.

 

 و في سياق أخر،قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة فاكسيرا، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء لمجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، إن رئيس الوزراء أكد أن اللقاحات تعتبر أمن قومي لمصر، في ظل انتشار جائحة كورونا ومحدودية عدد الجرعات من اللقاحات في العالم .

 

وأضافت هبة ، أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت أول لقاح مصري تنتجه مصانع فاكسيرا بعد نقل التكنولوجية الصينية لإنتاج لقاح سينوفاك في مصر.

 

وتابعت هبة والي: "كل اللقاحات المتواجدة في مصر تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية، وكل اللقاحات آمنة وفعالة".

 

وأردفت هبة والي: "نستهدف إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل، وانتاج 40 مليون جرعة مع نهاية العام".

 

ولفتت هبة والي إلى أن الطاقة الإنتاجية في مصانع 6 أكتوبر 6 أضعاف الطاقة الإنتاجية بمصانع فاكسيرا بالعجوزة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لأسواق خارجية، كي تكون مصر مركز أقليمي لتصنيع وتصدير اللقاحات".

فاكسيرا مجمع المصانع هيئة الدواء المصرية سينوفاك الصينية لقاح فاكسيرا

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية لمراهق في هجوم نمر مهدد بالانقراض.. تفاصيل

احذروا تحويل الصور العادية إلـى كرتونية.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف السبب

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ