فاكسيرا: نستهدف انتاج 24 ألف عبوة في الساعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن التصدير لإفريقيا، مضيفة أن المستهدف إنتاج 24 ألف عبوة في الساعة.



وأكدت هبة والي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن تطعيم كورونا المصري فعال وآمن تماما، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 8 أنواع من اللقاحات وليست مقتصرة على تصنيع لقاح فاكسيرا فقط، ومصر الآن تتجه الي توفير الاحتياجات الذاتية الخاصة من لقاح كورونا وبعدها تهدف إلى التصدير.



وتابعت هبة والي، أن الفترة الماضية وجهت الدولة بتوفير مختلف أنواع اللقاحات، ومصنع أكتوبر يستهدف إنتاج 6 أضعاف إنتاجية مصنع العجوزة.



فيما وقد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن مصر بفضل الله تجاوزت ثلاث موجات من فيروس كورونا، وأن مصر فى فترة ماضية وصلت لـ أرقام مميزة، وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده لمجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، أن خفض الأرقام جاء معه تهاون بعض المواطنين بالإجراءات، ولذلك نشاهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الإصابات، وأكد أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماعا صحفيا ، من مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ويرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

وتتفقد مدبولي أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، والذي يضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

