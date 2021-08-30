شاهد.. أحمد السعدني بصحبة إسعاد يونس من كواليس فيلم 200 جنيه

نشر الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنانة إسعاد يونس من كواليس تصوير فيلم « 200 جنيه »، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلق أحمد السعدنى قائلا: «أنا وصاحبة السعادة والتلاجة».

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد آدم ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز ،محمود حافظ ، مي سليم ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ، عمرو عبدالجليل.