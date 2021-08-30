عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، بيانا هاما بشأن لقاح فايزر ولقاح موديرنا المضادين لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وقالت في البيان إنه لم يتم تسجيل أي وفيات بالتهاب عضلة القلب بين الشباب الذين تم تطعيمهم بلقاحي فايزر وموديرنا.

 

وحسب المراكز تم حتى الآن الإبلاغ عن 2574 حالة أولية من التهاب القلب في أمريكا، منها 1282 حالة بعد تلقي لقاح فايزر و557 بعد لقاح موديرنا.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في  يونيو الماضي، أنها تحقق في تقارير عن حالات التهاب عضلة القلب لدى أشخاص تلقوا لقاح فايزر.

 

وأظهرت دراسة جديدة، أن استخدام لقاح فايزر يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن هذا الخطر أكبر بين المصابين بفيروس كورونا.

نيوزلندا تسجل أول وفاة بسبب لقاح شهير ضد كورونا.. تفاصيل

هل للعقار الجديد دور؟.. بريطانيا تسجل أدنى حصيلة إصابات وبائية

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بـ أحدي لقاحات فيروس كورونا، بعد أن عانت امرأة من آثار جانبية نادرة أدت إلى التهاب عضلة القلب.

 

ووفقا لرويترز، أدت الآثار الجانبية النادرة إلى التهاب عضلة القلب بعد أن تم تلقيحها بلقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا. 

 

وتأتي هذه الحالة في الوقت الذي تكافح فيه نيوزلندا تفشي متحور دلتا، بعد ما يقرب من ستة أشهر من خلوها من الفيروسات.

 

وقالت الصحة النيوزيلندية في بيان: “هذه هي الحالة الأولى في نيوزيلندا حيث تم ربط الوفاة  بـ التطعيم بلقاح فايزر“.

فيروس كورونا أمريكا الصحة العالمية كورونا منظمة الصحة العالمية القلب لقاح فايزر لقاح موديرنا المصابين بفيروس كورونا التهاب القلب لقاحي فايزر وموديرنا تلقى لقاح المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فايزر وموديرنا التهاب عضلة القلب

موضوعات متعلقة

شاهد|أمطار غزيرة ورياح قوية وانقطاع الكهرباء عن الآلاف.. إعصار إيدا يجتاح أمريكا

طالبان لن تحكم وسنتصدي لها.. رسالة عاجلة من الرئيس الدستوري لـ أفغانستان

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة

الجزائر.. تمديد إجراءات الحجر الجزئي 15 يوما على مستوى 40 ولاية

اشتباكات وقطع طرق.. متظاهرون يغلقون جسر تاور بريدج في لندن.. فيديو

نيوزلندا تسجل أول وفاة بسبب لقاح شهير ضد كورونا.. تفاصيل

أفغان أرادوا الرحيل فلم يتركوا إلا الدماء..شهود عيان يكشفون تفاصيل الضربات الأمريكية

بعد تفجيرات كابول.. قرار عاجل من الناتو بشأن داعش وأطرافه بـ أفغانستان

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية لمراهق في هجوم نمر مهدد بالانقراض.. تفاصيل

احذروا تحويل الصور العادية إلـى كرتونية.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف السبب

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ