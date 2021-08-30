بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، بيانا هاما بشأن لقاح فايزر ولقاح موديرنا المضادين لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت في البيان إنه لم يتم تسجيل أي وفيات بالتهاب عضلة القلب بين الشباب الذين تم تطعيمهم بلقاحي فايزر وموديرنا.

وحسب المراكز تم حتى الآن الإبلاغ عن 2574 حالة أولية من التهاب القلب في أمريكا، منها 1282 حالة بعد تلقي لقاح فايزر و557 بعد لقاح موديرنا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في يونيو الماضي، أنها تحقق في تقارير عن حالات التهاب عضلة القلب لدى أشخاص تلقوا لقاح فايزر.

وأظهرت دراسة جديدة، أن استخدام لقاح فايزر يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن هذا الخطر أكبر بين المصابين بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بـ أحدي لقاحات فيروس كورونا، بعد أن عانت امرأة من آثار جانبية نادرة أدت إلى التهاب عضلة القلب.

ووفقا لرويترز، أدت الآثار الجانبية النادرة إلى التهاب عضلة القلب بعد أن تم تلقيحها بلقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحالة في الوقت الذي تكافح فيه نيوزلندا تفشي متحور دلتا، بعد ما يقرب من ستة أشهر من خلوها من الفيروسات.

وقالت الصحة النيوزيلندية في بيان: “هذه هي الحالة الأولى في نيوزيلندا حيث تم ربط الوفاة بـ التطعيم بلقاح فايزر“.