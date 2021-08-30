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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. مستندات التقديم لمبادرة التمويل العقاري.. و2.81 تريليون جنيه محفظة الأوارق المالية في البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية بنهاية تعاملات اليوم وهي كالأتي:

 

لمتوسطي الدخل.. المستندات المطلوبة للتقديم فى مبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

البنك المركزي:2.81 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك في مايو الماضي

الجمارك تحدد 10 شروط لندب 100 موظف من المالية.. اعرف التفاصيل


التخطيط: ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، متابعى أن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة، في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.

للممولين غير المتلزمين.. إجراءات الضرائب لرفع الحجز عن الحسابات في البنوك


أحالت مصلحة الضرائب المصرية أمس 4 شركات تعمل بقطاع الملابس والمفروشات،للنيابة العامة نظرا لممارستها أنشطة التجارة الإلكترونية دون التسجيل بالمصلحة؛ باعتبارها أحد اجراءات الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة.


البنك المركزي:2.81 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك في مايو الماضي

ارتفعت حصيلة محفظة الأوراق المالية لدي البنوك نحو 2.81 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة ب، 2.84 تريليون جنيه في مارس 2021.


مصلحة الجمارك المصرية تعلن عن حاجتها لـ 100 موظف .. اعرف الشروط

اعلنت مصلحة الجمارك عن حاجتها لندب  100 موظف من العاملين بوزارة المالية والقطاعات والمصالح التابعة لها حملة المؤهلات العليا للعمل بالمحافظات الآتية ( الإسكندرية – بورسعيد – السويس – دمياط – القاهرة ).

 

الذهب يستقر في محلات الصاغة لليوم الثاني.. تفاصيل
استقر سعر الذهب في مصر لليوم الثاني علي التوالي والمحددة اليوم الاثنين مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الاصفر في الاسبوع الماضي اذ ارتفع خلالها بمقدار 10 جنيهات علي مستوي الاعيرة الذهبية.



 

النشرة الاقتصادية الأحداث والفعاليات مال واعمال سعر الذهب اخبار مصر البنك المركزي مصلحة الجمارك

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