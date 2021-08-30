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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة شغل...

الجمارك تحدد 10 شروط لندب 100 موظف من المالية.. اعرف التفاصيل

الجمارك
الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك عن حاجتها لندب (100) موظف من العاملين بوزارة المالية والقطاعات والمصالح التابعة لها حملة المؤهلات العليا للعمل بالمحافظات الأتية ( الإسكندرية – بورسعيد – السويس – دمياط – القاهرة ).
 

وحددت مصلحة الجمارك 10شروط لازمة لندب الـ 100 موظف.

 

وجاءت الشروط وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك كالآتي:

1. أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .


2. أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول اجور ويتقاضى راتبه من موازنة الدوله وليس مثبتا على حساب الصناديق الخاصة.


3. ألا تزيد سن المتقدم عن (42) سنة وقت صدور الإعلان.


4. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال.


5. ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن أخر عامين عن ممتاز.


6. اجتياز المقابلات الشخصية التى سيتم إجراؤها .


7. أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة .


8. الأماكن المطلوبة للعمل بالمحافظات الآتية: (الإسكندرية – بورسعيد – السويس - دمياط) وعلى المتقدم تحديد المحافظه التى يرغب العمل بها بالطلب المقدم منه برغبته في الندب للعمل بالمصلحة.


9. يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظة التى يرغب العمل بها والتي يحددها بطلبه من  المحافظات المذكورة ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق وفى حالة تقدمه بطلب للنقل مستقبلاً سيعتبر ذلك تنازلاً منه على الندب .


10. لمصلحة الجمارك قبول أو رفض الطلبات في ضوء السلطة التقديرية المقررة لها وفقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لاحتياجات الموارد البشرية.

 

وطالبت مصلحة الجمارك برفق طلب الندب المستندات الأتية :-

1) بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضح به (الاسم – المؤهل – تاريخ التعيين – المستوى الوظيفى – المجموعة النوعية – الجزاءات – تقارير الكفاية عن آخر عامين  2) صورة من بطاقة الرقم القومي .


3) صورة طبق الأصل من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.


4) موافقة جهة العمل على الندب .


5) صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.


6) بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على مؤهل ليسانس حقوق فسوف تكون الوظيفة التى يشغلونها باحث قانوني وليس "محام".


7) تقدم الطلبات عن طريق البريد باسم   رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان ولن يلتفت للطلبات التى تقدم باليد أو الواردة إلينا قبل صدور الإعلان أو بعد انتهاء مدة الإعلان أو التى ترد بدون النموذج المرفق أو غير المستوفاة لأحد الشروط الواردة بالإعلان .

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