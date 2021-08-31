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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز يبيع المخدرات من داخل دار المسنين الذي يعيش فيه

دار ايواء
دار ايواء

وجّه الاتهام رسميا إلى رجل ستيني أسترالي باع المخدرات من دار العجزة التي تؤويه في ضاحية سيدني، بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل إعلام. 


وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت الشرطة قد أوقفته بعد العثور على قنب هندي وميثامفيتامين في سيارته.

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وخلال عملية تفتيش لدار العجزة حيث يقيم في ضاحية سيدني، عثرت الشرطة على مخدرات "ال اس دي" وقنب هندي وهراوة، وفق ما أوضحت الشرطة في بيانها. وقد بدأ التحقيق في عمليات الاتجار بالمخدرات هذه في يونيو.


وأفادت صحيفة "ديلي تيلجراف" في سيدني بأن التحقيق قد فُتح إثر اشتكاء نزلاء مأوى العجزة من السلوك المشبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة وللأشخاص الذين يزورونه.


وكشفت الصحيفة أن الرجل كان يبيع المخدرات من دار المسنين، وهي معلومة أكّدتها الشرطة للوكالة.


وقد وجّه إليه الاتهام بحيازة مخدّرات غير مشروعة والاتجار بها وحيازة سلاح بلا رخصة وانتهاك القواعد الصحية المعتمدة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في الثامن من سبتمبر.

المخدرات ستيني أسترالي الشرطة اعلام سيدنى

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