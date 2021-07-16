ضبط السائق المتهم بضرب شاب معاق داخل دار أيتام في المنوفية

ألقت مباحث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القبض على سائق متهم بضرب شاب معاق داخل دار أيتام الأمل بمدينة شبين الكوم وأصابه بنزيف في الأنف.

وتباشر مباحث شبين الكوم، التحقيق في الواقعة عقب تحرير محضر بقسم الشرطة حيث سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وأعلن إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اعتداء أحد العاملين بدار أيتام الامل التابعة لإحدى الجمعيات بشبين الكوم علي شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وإصابته بنزيف في الفم.

وكشف مدير التضامن عن ملابسات الواقعة، حيث أكد أن سائق بالدار تعدى علي طفل يدعي احمد بأحد دور رعاية الأيتام يبلغ من العمر 17 عاما حيث قام بضربه بسبب قيام الطفل بخلع بنطاله أمام السيدات العاملات بالدار مما أثار غضب السائق.

واضاف أنه انذار السائق بالفصل وخصم ثلث راتبه وإبعاده عن أي أعمال لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وتابع أن الواقعة مرفوضة تماما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم الشرطه.



وتابع أن الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة مريض ومتاخر عقليا وذهنيا.



وكان عدد من الأهالي قد تداولوا فيديو لكاميرات المراقبة يظهر فيه الإعتداء أحد الموظفين بإحدى جمعيات الأيتام مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية علي طفل معاق ويتيم من أبناء الجمعية.

جاء الفيديو من كاميرات المراقبة داخل الحمامات حيث اصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف.

حيث اعتدى الموظف بوحشية علي الطفل وعاد مرة أخرى للتعدى عليه عقب تدخل أحد زملائه.

فيما أكد مصدر أمني أنه جار التحقيق في الواقعة لبيان صحتها وسبب اعتداء الموظف علي الطفل.