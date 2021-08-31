سبع علامات تشير إلى سوء هضم الدهون

يعتبر هضم الدهون أمرًا ضروريًا لسير الجسم الطبيعي ، ولكن في بعض الأحيان لا يتصرف جسمك بالطريقة التي من المفترض أن يتصرف بها ،الدهون جزء أساسي من نظام غذائي صحي ،عندما يتم هضم الدهون بشكل صحيح ، يكون الجسم قادرًا على مكافحة الالتهاب ، ويتلقى الكثير من الرطوبة والتغذية في هذه العملية.

أعراض عدم هضم الدهون بشكل صحيح

الفوائد الصحية لاستهلاك الدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو لا حصر لها ، ولكن يمكن فقدان هذه الفوائد الصحية إذا كان الجسم لا يستطيع هضم الدهون بشكل فعال.

الإسهال

أوضح دليل على أن الشخص لا يهضم الدهون جيدًا هو الاسهال

"إذا كنت تهضم الدهون الصحية بشكل صحيح ، فإن جهازك الهضمي سينتج برازًا بني اللون متوسطًا إلى عميق اللون ينتج عنه رائحة كريهة.

حرقة في المعدة بعد تناول الطعام

عندما تكون الحموضة المعوية مرتبطة بالدهون ، فإنها تنجم عن تناول الأطعمة الزيتية أو المقلية.

ومع ذلك ، يمكن أن تحدث حرقة المعدة أيضًا بسبب العديد من الأشياء مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة ، أو عدم مضغ الطعام جيدًا ، أو الشعور بعدم تحمل الطعام ، أو عند تناول بعض الأدوية.

وفقا لما نشره موقع إكسبريس، إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، فتحقق من وجود علاقة بين ما تأكله وظهور الحموضة المعوية.

"إذا كانت الحموضة ناتجة عن الأطعمة المعالجة التي تحتوي على مكونات مثل بذور اللفت أو زيت عباد الشمس ، أو الأطعمة المقلية أو الأطعمة الدهنية مثل زيت الزيتون ، فقد يكون لديك مشكلة في هضم الدهون."



إذا كان جسمك يواجه صعوبة في إنتاج إنزيمات هضم الدهون ، فقد تواجه تراكم الغازات مع التهاب منخفض الدرجة.

ألم تحت القفص الصدري

يمكن أن يسبب هذا الألم تحت الجانب الأيمن من القفص الصدري ، والذي يحدث عادة بعد 40 دقيقة من تناول الطعام ويرتبط بشكل خاص بتناول الأطعمة الدهنية.



مشاكل بشرة



من العلامات الشائعة لصعوبة هضم الدهون الجلد الجاف والباهت الذي يتندب بسهولة وبطيء الشفاء.

الجلد عبارة عن حاجز دهني غير قابل للذوبان في الماء يحمي الجسم من الداخل من العالم الخارجي. للعمل كحاجز فعال ، يحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأحماض الدهنية الأساسية المشتقة من الدهون الغذائية.

تم تسميتها "أساسية" لأن أجسامنا لا تستطيع تكوينها بمفردها ، ويجب استهلاكها من نظامنا الغذائي.

هذه الأحماض الدهنية الأساسية لها العديد من الأسماء أشهرها أوميغا 3 وأوميغا 6.

نقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد ، وتقشره ، وحكة ، ويسهل حدوث ندبات.

بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية ، فإن العناصر الغذائية الهامة للبشرة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ تتطلب التمثيل الغذائي الجيد للدهون إذا أريد لها أن تصل إلى الجسم.

"الدهون المفيدة لصحة الجلد تشمل الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وجوز الهند والكتان والأفوكادو وزيوت الجوز ، في حين أن الزيوت الأقل صحة مثل الدهون غير المشبعة الموجودة في المارجرين والأطعمة المصنعة ، أو الدهون التي يتم تسخينها واستخدامها للزيوت العميقة للقلي بالدهون تأثير التهابي على الجلد ".

طاقة منخفضة



تم تصميم جسم الإنسان لتوليد الطاقة من كل ما نأكله ، بما في ذلك الدهون ،إذا كنت لا تتناول الكربوهيدرات ، فإن جسمك سيستخدم الدهون لتوليد الطاقة.

"إن انخفاض الطاقة أثناء تناول نظام غذائي جيد يشير إلى ضعف القدرة الهضمية ، وإذا كان لديك الكثير من الدهون الصحية في نظامك الغذئى

الشعور بالهرمونات



يُنشئ الجسم خلاياه عن طريق عمل نسخ من الخلايا الموجودة لتكوين خلايا جديدة.

للقيام بذلك ، يحتاج الجسم إلى الدهون (الدهون) والبروتينات والكربوهيدرات والمعادن والمواد المغذية.

على سبيل المثال ، لبناء العضلات ، يحتاج الجسم إلى المزيد من البروتين وللهرمونات التناسلية الصحية ، يحتاج الجسم إلى المزيد من الدهون.

الهرمونات التي تعتمد على الدهون للإنتاج الصحي هي هرمون الاستروجين والتستوستيرون والبروجسترون والشكل النشط لفيتامين د.

إذا كان الجسم غير قادر على الوصول إلى هذه الدهون ، يمكن أن يحدث خلل هرموني يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب مثل عدم انتظام الدورة الشهرية ، وصعوبة الحمل ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية لدى النساء ، وانخفاض الدافع الجنسي ، وفقدان القوة العضلية.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.