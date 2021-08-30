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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة : نوع من المكسرات يحميك من أمراض القلب

المكسرات
المكسرات

كشفت دراسة أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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أطعمة يجب تناولها أثناء التعافي من فيروس كورونا.. المكسرات والبقوليات أبرزها

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حفنة من المكسرات تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

وقام باحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجنيد 628 بالغًا ووضع نصفهم على نظام غذائي يتضمن استهلاك الجوز يوميًا.

ووفقًا للدراسة، وجد الفريق أن الذين يتناولون الجوز قد انخفض لديهم أيضًا ما يسمى بمستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

ترتبط المستويات العالية من LDL - التي يطلق عليها أحيانًا "الكوليسترول الضار" - بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية - وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها في الأسماك الزيتية.

قال مؤلف الورقة وخبير التغذية إميليو روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا، أظهرت الدراسات السابقة أن المكسرات بشكل عام، والجوز على وجه الخصوص، ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

 

الجوز فوائد الجوز القلب امراض القلب السكتة الدماغية

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