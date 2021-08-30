دراسة : نوع من المكسرات يحميك من أمراض القلب

كشفت دراسة أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقام باحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجنيد 628 بالغًا ووضع نصفهم على نظام غذائي يتضمن استهلاك الجوز يوميًا.

ووفقًا للدراسة، وجد الفريق أن الذين يتناولون الجوز قد انخفض لديهم أيضًا ما يسمى بمستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

ترتبط المستويات العالية من LDL - التي يطلق عليها أحيانًا "الكوليسترول الضار" - بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية - وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها في الأسماك الزيتية.

قال مؤلف الورقة وخبير التغذية إميليو روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا، أظهرت الدراسات السابقة أن المكسرات بشكل عام، والجوز على وجه الخصوص، ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.