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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حفنة من الجوز تمنحك فوائد غير متوقعة

صدى البلد

 فوائد صحية لتناول الجوز لصحتك فهو يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويد ، وحمض الإيلاجيك ، وحمض الفوليك ، وجاما توكوفيرول بالإضافة إلى  أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية وحمض ألفا لينولينيك إليك  الفوائد الصحية للجوز وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

 1. يعزز الإدراك وصحة الدماغ

يحتوي الجوز على مركبات وقائية للأعصاب مثل الميلاتونين وفيتامين هـ ودهون أوميجا 3 ومضادات الأكسدة والفولات المضادة للالتهابات. قد يساعد استهلاك الجوز في تحسين الإدراك وتعزيز الذاكرة 

 2. يقي من أمراض القلب

  الجوز غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA) الذي له أنشطة قوية مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر. قد يساعد تناول الجوز في منع تكون جلطات الدم ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية. تقول بعض الدراسات إن تناول أربعة حبات من الجوز يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 50 في المائة.

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 3. يعالج مرض السكري 

وفقا لدراسة ، فإن انتشار مرض السكري منخفض بشكل ملحوظ بين مستهلكي الجوز مقارنة مع أولئك الذين ليسوا كذلك. . تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مرض السكري قد أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر أثناء الصيام بعد تناول كوب من الجوز يوميًا في نظامهم الغذائي. 

4.يحارب الاكتئاب

 وقضايا الصحة النفسية الأخرى الجوز هو جزء من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي المعروف بتقليل مخاطر الاكتئاب واضطرابات الصحة العقلية الأخرى. وفقًا لدراسة ، فإن معدل الاكتئاب أقل بنسبة 26 في المائة لدى الأفراد الذين يستهلكون الجوز مقارنة بالمستهلكين من غير المكسرات.

5. يحسن التمثيل الغذائي في الجسم

يعتبر الجوز من أفضل الأطعمة التي قد تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم وإحداث تغييرات إيجابية في حالة متلازمة التمثيل الغذائي مثل تقليل الوزن وخفض مستويات الكوليسترول في الدم

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