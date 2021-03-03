تحمي من السرطان.. تناول هذا النوع من المكسرات يوميا وشاهد النتيجة

عين الجمل من المكسرات المغذية والمفيدة بشكل فعال لصحة الجسم ، حيث أنها غنية بنسبة عالية من الدهون والألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ، وفي الآتي سيتم تقديمها أهم وأبرز فوائد عين الجمل التي يجب التعرف عليها: غني بمضادات الأكسدة: تحتوي عين الجمل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي ، بالإضافة إلى قدرتها على حماية الجسم من الأمراض.





يحافظ على صحة الجسم ، لأنه يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما انه مصدر غني بالأوميغا الذي يعمل على حماية الجسم من أمراض القلب الخطيرة والتي تهدد الحياة.





يقلل عين الجمل من الالتهابات ومنها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني ومرض الزهايمر والسرطان ، يحتوي على مركب البوليفينول الذي يحارب مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأمراض السابقة.





يعزز صحة الأمعاء: حيث يحمي ويقوي جدارها في محاربة البكتيريا التي قد تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسرطان.





يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم ، لاحتوائه على مادة إيلاجيتينين بوليفينول التي تعمل على حماية الجسم ، وتزيد من معدل الحماية ضد هذه الأورام السرطانية.





يساعد في التحكم في الوزن: بالرغم من أن عين الجمل غنية بالسعرات الحرارية إلا أنها تساعد في تقليل نسبة امتصاص الجسم للسعرات الحرارية بنسبة 211٪ ، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في التحكم في الشهية وعدم الإفراط في تناول الطعام.





يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: الجمل ' للعين القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال التحكم في وزنها كما أشرنا سابقًا. يساعد في خفض ضغط الدم: وبالتالي فهو يقي الجسم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





مفيد لكبار السن: تساعد عين الجمل كبار السن في الحفاظ على صحتهم البدنية ، وقدراتهم العقلية أيضًا ، والسبب في ذلك أن هذا النوع من المكسرات يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم المسن.





يدعم وظائف المخ: يحتوي هذا النوع من المكسرات على نسبة جيدة من الدهون غير المشبعة والبوليفينول وفيتامين E التي تساعد في تقليل الضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدي والتهاب الدماغ.









المصدر csblackdevil