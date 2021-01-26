منها المكسرات والزبادي.. 5 إضافات لا غنى عنها فى طبق سلطة الدايت

بمجرد تذكر طبق السلطة في أنظمة الدايت يفقد الكثيرون شهيتهم ورغبتهم في تناول الوجبة، لمذاقها عديم الحيوية ومكوناتها التقليدية التى ستكون في الغالب خليط من الخضروات بعصير الليمون والقليل من الملح.

وكشفت الشيف غادة التلي ، عن خمس إضافات لا غني عنها فى السلطة سنغير كل ما هو تقليدي، لاعطاء لكملمسات و إضافات سحرية تغير طعم سلطة الدايت وعلها طبق متكامل شهي بمذاق حلو فاتح للشهية دون أن يتأثر الدايت في شئ.

الزبادي



لعشاق منتجات الألبان يمكنهم التنويع والتغيير في تحضير السلطة بإضافة الزبادي ليكون مصدر للبروتين وكسائل يزيد من ليونة السلطة ومذاقها الحلو الغني، ولكن مع الانتباه لإضافته خالي الدسم وبالكمية المتاحة تناولها في يوم الدايت حتى لا يعطي نتيجة سلبية عكسية.



الدبس



دبس الرمان أو التمر أو دبس أي نوع من الفاكهة الطبيعية يمكن تحسين طعم السلطة كثيرًا بمذاق حلو مختلف كل ما نحتاجه الانتباه للكمية المسموح إضافتها ليكون بالكمية المناسبة التى لا تخل بالنظام الغذائي بالكامل.





المكسرات

تسمح أنظمة الدايت بتناول كمية بسيطة من المكسرات لتكون مصدر للبروتين والأوميجا3 والدهون الطبيعية في النظام الغذائي، وهنا يفضل استغلال الكمية اليومية المسموحة من المكسرات وجرشهم وإضافتهم لباقي مكونات طبق السلطة ليكون متكامل القيمة الغذائية ذو طعم أفضل.

الفاكهة

جميع أنواع الفاكهة المسموحة في أنظمة الدايت يمكن استغلالها لتحضير طبق سلطة متكامل بطعم مختلف سواء بإضافة قطع الفاكهة الطازجة أو المجففة أو حتى عصيرها الخام وهو ما يجعلها إضافة غذائية رائعة الطعم والقيمة الغذائية مع باقي مكونات السلطة وخاصة لعشاق الأطعمة ذات المذاق الحلو والحادق.



التوابل

على رأسها القرفة والزنجبيل والزعتر يمكن استغلال التوابل لتكون سلاح ذو حدين بين تحسين طعم طبق السطة وزيادة معدلات الحرق مع الاستعانة بالبهارات الحارقة المفيدة والتى تعطي مذاق خاص لطبق السلطة.