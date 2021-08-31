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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: سوء التنظيم وراء مشادة شيكابالا ومجاهد.. والعقوبة عادلة

شيكابالا
شيكابالا

وجَه شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الانتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة الزمالك و البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام ، ومراسم تتويج القلعة البيضاء.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :كان على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد ، عدم الإحتكاك باللاعبين ، فهو المسئول الأول عن إدارة الكرة المصرية ، ودخوله في مشادات مع اللاعبين أمر غير مبرر ، كما أن سوء التنظيم وراء حدوث المشاداة بين مجاهد وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

واختتم شادي محمد : شيكابالا نجم كبير و ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري العام ، لكنه يجب أن يتحلى بالثبات الإنفعالي ، فهو قائد داخل وخارج الملعب ، لكن لا يصح بأي شكل التطاول على رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ، ولذلك فإن العقوبة التي تم توقيعها ضده '' عادلة '' وليست عقوبة قاسية كما يتم تداوله .

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إحالة تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا للاستئناف

وتسلم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم تظلما من نادي الزمالك عن العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقد أحال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو الغائه.
كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.
-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

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