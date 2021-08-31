الزمالك: تقدمنا بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وسنحتفل بالدوري على طريقتنا

قال حسام المندوة، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن احتفالية التتويج بالدوري العام تم تأجيلها؛ حتي يعود اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى إن التأجيل ربما يمتد لأسبوعين.

وأضاف حسام المندوة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، أقول لجماهير الزمالك التي صبرت، لا تجعل أحد يقلل من فرحتكم، لا تشغل ذهنك بأي شيء، مشيرا إلى إن النادي تقدم بتظلم ضد عقوبة شيكابالا، وأن الموقف القانوني للنادي محترم جدا.

وأوضح: فرحتنا سنصنعها بأنفسنا، ولا نريد أن ننجرف لأي سكة أخرى، نحن انتصرنا وفزنا بالدوري العام وسنحافظ علي هذه الفرحة.

كارتيرون مستمر مع الزمالك

وعن مصير كارتيرون مع الفريق قال المندوه إن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة البيضاء.

وأضاف حسام المندوة: شعرت من اللحظة الأولي براحة كارتيرون مع النادي وكان تركيزه في بطولة الدوري العام، مشيرا إلي أن الفرنسي يريد الاستمرار بنفس شكل الموسم الماضي.

وتابع: لا نريد أن نعلن عن صفقات الفريق في الوقت الحالي، حتى لا نشتت الفريق، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن أكثر من 75 في المائة منها انتهت خلال الفترة الماضية.

وحسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 و أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33؛ ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة.