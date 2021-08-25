عاجل
لهذا السبب.. محمد الشرنوبي ينصح جمهوره بتحميل أغنيته الجديدة قبل الحذف.. فيديو أستاذ العلوم السياسية: الدولة تتسم باقتصاد واعد لا ينقصه سوى الإرادة السياسية صحف السعودية.. طالبان ترفض تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان.. الجزائر تقطع علاقاتها الدلوماسية مع المغرب.. والمخابرات الأمريكية تسلم بايدن تقريرا حول منشأ كورونا موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام لبنان فى كأس العرب للسيدات باحتفال دولي كبير.. أستاذ العلوم السياسية يكشف عن موعد افتتاح العاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تتويج الزمالك بالدوري.. أوناجم يصنع حدثا استثنائيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

صنع المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك حدثا استثنائيا بعدما نجح في حصد لقب الدوري في مصر والمغرب خلال موسم واحد.

وساهم أوناجم في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري (2020-2021) وحقق أيضاً لقب الدوري المغربي مع الوداد الذي لعب له معاراً.

وشارك أوناجم مع الزمالك خلال الدوري المصري هذا الموسم خلال مباراتي بيراميدز وسموحة بالجولتين الثانية والثالثة وصنع هدفاً بينما جلس بديلاً في 3 مباريات أمام الطلائع والمصري والجونة.

ورحل اللاعب المغربي إلى الوداد معارا في يناير الماضي.

وخاض أوناجم 21 مباراة في بطولة الدوري المغربي بقميص الوداد وسجل هدفين وصنع 11 هدفاً ليلعب دوراً كبيراً في تتويج الوداد.

ومن المنتظر أن يعود أوناجم في الموسم المقبل لصفوف الزمالك لاستكمال عقده.

وانضم أوناجم للزمالك في صيف 2019 قادماً من الوداد المغربي، لكنه لم يحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق مطلع الموسم الجاري ليرحل في الميركاتو الشتوي معارا.

txt

كلام فراغ.. ميدو يرد على شائعات مؤامرة حصول الزمالك على الدوري

txt

أرقام الزمالك تتحدث عن نفسها.. ماذا قدمت القلعة البيضاء هذا الموسم بالدوري

وحسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 و أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 .

ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني إلى 6  نقاط.

 تاريخ بطولات الزمالك في الدوري المصري  

حقق نادي الزمالك أول لقب في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1959-1960 ليكون الأبيض أول فريق يحقق اللقب غير النادي الأهلي الذي حققه 9 مرات.

وتفوق الزمالك علي الترسانة صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 1959-1960 وحصد الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة .

ثاني ألقاب الزمالك في بطولة الدوري المصري موسم 1963-1964

نجح نادي الزمالك في تحقيق لقب الدوري الممتاز بعد الفوز علي الترسانة في المباراة النهائي

وكان الدورى في ذلك الوقت يتكون من مجموعتين وإحتل النادي الاهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الاولى .

موسم 1964-1965 
للمرة الأولى في تاريخ نادي الزمالك يحقق لقب بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي

حقق الزمالك اللقب بعد صدارته الترتيب برصيد 35 نقطة بينما حقق الأهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة

موسم 1977-1978
بعد غياب عن لقب المسابقة في 6 مناسبات عاد الزمالك لتحقيق لقب الدورى بفارق الاهداف عن الاهلي

موسم 1983-1984 
حقق نادي الزمالك البطولة متفوقا علي الأهلي بنقطتين فقط بعد غياب خمس مواسم

موسم 1987-1988
حقق نادي الزمالك لقبة السادس بفارق الاهداف عن النادي الاهلي

موسم 1991-1992
اللقب السابع لنادي الزمالك متفوقا علي الاسماعيلي بفارق ثلاث نقاط فقط بينما حل الاهلي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة

موسم 1992-1993
للمرة الثانية في تاريخ الزمالك يحقق لقب الدورى المصري الممتاز مرتين متتاليتين

حقق الزمالك اللقب برصيد 45 نقطة بينما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة

الزمالك كان أقوي خط هجوم برصيد 51 هدف وأقوي خط دفاع بـ 11 هدفا

موسم 2000-2001

بعد غياب دام 7 مواسم حقق الزمالك أخيرا لقب الدورى المصري برصيد 65 نقطة متفوقا علي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة .

موسم 2002-2003 
غياب الزمالك لم يطول تلك المرة ونجح في تحقيق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الاهلي .

2003-2004 
للمرة الثالثة يحقق الزمالك لقب الدورى مرتين متتاليتين

وتوج الزمالك باللقب بفارق 7 نقاط عن الاهلي الوصيف

2014-2015 
بعد 8 بطولات حققها النادي الأهلي عاد الزمالك لمنصة تتويج الدوري المصري

احتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وجاء الاهلي في المركز الثاني برصيد 78 نقطة

2020-2021
بعد خمس بطولات حققها الأهلي عاد الزمالك لتحقيق بطولة الدوري المصري .

الزمالك اوناجم الدوري المصري الدوري المغربي الوداد

ترشيحاتنا

5 أخطاء تجعلك معرضة للإصابة بسرطان الثدي

تستغل "كورونا" أسوأ استغلال..ميدو يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب صلاح والنني

إنبي يحذر حارسه من التوقيع لبيراميدز سرا

تهاني أوروبية وعربية للزمالك بعد التتويج بالدوري

ما يحدث يشبه الخيال|شركة أمريكية تكشف عن سر كبسولة السفر لنقل البشر

تفاصيل اجتماع التضامن مع الجمعيات الأهلية بشأن حياة كريمة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تصل للفصل عن العمل.. تعرف على مصير الموظف حال رفض تلقي لقاح كورونا

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ