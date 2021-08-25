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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللقب الأول منذ 62 عامًا .. تاريخ بطولات الزمالك في الدوري المصري

صدى البلد

حسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 و أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 .

ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني إلى 6  نقاط.

 

ونعرض لكم تاريخ بطولات الزمالك في الدوري المصري : 


حقق نادي الزمالك أول لقب في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1959-1960 ليكون الأبيض أول فريق يحقق اللقب غير النادي الأهلي الذي حققه 9 مرات.

وتفوق الزمالك علي الترسانة صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 1959-1960 وحصد الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة .


ثاني ألقاب الزمالك في بطولة الدوري المصري موسم 1963-1964

نجح نادي الزمالك في تحقيق لقب الدوري الممتاز بعد الفوز علي الترسانة في المباراة النهائي

وكان الدورى في ذلك الوقت يتكون من مجموعتين وإحتل النادي الاهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الاولى .


موسم 1964-1965 
للمرة الأولى في تاريخ نادي الزمالك يحقق لقب بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي

حقق الزمالك اللقب بعد صدارته الترتيب برصيد 35 نقطة بينما حقق الأهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة

موسم 1977-1978
بعد غياب عن لقب المسابقة في 6 مناسبات عاد الزمالك لتحقيق لقب الدورى بفارق الاهداف عن الاهلي

موسم 1983-1984 
حقق نادي الزمالك البطولة متفوقا علي الأهلي بنقطتين فقط بعد غياب خمس مواسم

موسم 1987-1988
حقق نادي الزمالك لقبة السادس بفارق الاهداف عن النادي الاهلي

موسم 1991-1992
اللقب السابع لنادي الزمالك متفوقا علي الاسماعيلي بفارق ثلاث نقاط فقط بينما حل الاهلي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة

موسم 1992-1993
للمرة الثانية في تاريخ الزمالك يحقق لقب الدورى المصري الممتاز مرتين متتاليتين

حقق الزمالك اللقب برصيد 45 نقطة بينما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة

الزمالك كان أقوي خط هجوم برصيد 51 هدف وأقوي خط دفاع بـ 11 هدفا

موسم 2000-2001

بعد غياب دام 7 مواسم حقق الزمالك أخيرا لقب الدورى المصري برصيد 65 نقطة متفوقا علي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة .

موسم 2002-2003 
غياب الزمالك لم يطول تلك المرة ونجح في تحقيق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الاهلي .

2003-2004 
للمرة الثالثة يحقق الزمالك لقب الدورى مرتين متتاليتين

وتوج الزمالك باللقب بفارق 7 نقاط عن الاهلي الوصيف

2014-2015 
بعد 8 بطولات حققها النادي الأهلي عاد الزمالك لمنصة تتويج الدوري المصري

احتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وجاء الاهلي في المركز الثاني برصيد 78 نقطة

2020-2021
بعد خمس بطولات حققها الأهلي عاد الزمالك لتحقيق بطولة الدوري المصري .

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