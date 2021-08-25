أرقام الزمالك تتحدث عن نفسها.. ماذا قدمت القلعة البيضاء هذا الموسم بالدوري

حسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33؛ ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني 6 نقاط.

ونعرض عبر السطور التالية، أرقام الزمالك خلال الموسم الحالي :



حقق الزمالك الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 2.



الزمالك حقق الفوز علي كل من المقاولون العرب ومسوحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والجونة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي والبنك الاهلي وسموحةوإنبي وطلائع الجيش والمصري البروسعيدي وأسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري والاسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا



أعلى نتيجة فوز للزمالك كانت 4-1 أمام البنك الاهلي ومصر المقاصة.



سقط الزمالك في 7 تعادلات أمام بيراميدز واسوان ووادي دجلة والمقاولون العرب وبيراميدزوالاهلي والجونة.



خسر الزمالك مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي بنتيجة 1-2 لكل منهما.



احرز لاعبو الزمالك 60 هدفا كأعلي ثاني فريق تسجيلا للأهداف بينما استقبلت شباكه 20 هدفا كأقوي خط دفاع في الدوري المصري الممتاز .