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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام فراغ.. ميدو يرد على شائعات مؤامرة حصول الزمالك على الدوري

صدى البلد

رفض النجم أحمد حسام "ميدو"، الحديث حول وجود مؤامرة أدت إلى التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم.


وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بعض المسؤولين خرجوا عن السياق باتهاهم بأن اتحاد الكرة والحكام وجهوا الدورى لنادي الزمالك وأيضا على الجانب الاخر كان هناك بعض الزمالكاوية يخرجون بتصريحات حول التفويت وهذا الامر مرفوض".


وأضاف: "يجب أن يعترف الفريق المنافس بأن الزمالك استحق اللقب عن جدارة، وهارد لك للنادى الأهلى قدم موسم كبير، ولماذا لا يقوم بتهنئة القلعة البيضاء؟"

 

 

أسامة نبيه: الزمالك توج بالدوري عن جدارة واستحقاق

أعرب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الفريق على الإنتاج الحربي والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز، ليتوج رسميا بطلا للمسابقة قبل الجولة الأخيرة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن الفريق مر بظروف صعبة طوال الموسم سواء على المستوى الإداري أو الفني ولكن الفريق صب تركيزه فقط داخل الملعب من أجل حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير.

ووجه المدرب العام التحية للجهاز الفني واللاعبين بعد التتويج بالدوري، مشيرا إلى أن الفريق حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأكد أسامة نبيه أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة، وأنها كانت ومازال خلف الفريق في كل الأوقات وكان لابد من إسعادهم بحصد لقب الدوري.

واختتم تصريحاته قائلا أن الفريق هو النجم خلال الموسم ولا يوجد نجم واحد، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

اتحاد الكرة احمد حسام ميدو نادي الزمالك الدوري الممتاز الشباب والرياضة الزمالك

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