هاني حتحوت يكشف عن مصير طارق حامد مع الزمالك ..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك يتجه لرفض العرض المقدم له من جانب اتحاد جدة السعودي، بشأن التعاقد مع طارق حامد.



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة النادي الأبيض متمسكة باستمرار طارق حامد في ميت عقبة في الموسم الجديد.



وأفاد هاني حتحوت، خلال قناة صدى البلد، إن إدارة الزمالك، لن تقبل برحيل طارق حامد، مهما بلغت قيمة العرض المالي المقدم من الاتحاد السعودي.



حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصفقات الصيفية التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وطلب المدير الفني التعاقد مع مدافع وطلب ضم محمود شبانة لاعب أسوان، في حين عرضت الإدارة على المدرب التعاقد مع أحمد أيمن منصور.



وفي نفس الوقت طلب الفرنسي كارتيرون التعاقد مع لاعب وسط أجنبي في حين تتمسك اللجنة الفنية والإدارة بالتعاقد مع محمود دونجا لاعب وسط بيراميدز وعبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق.



ويسعى الزمالك لتدعيم خط الهجوم وطلب المدير الفني ضم ناصر منسي مهاجم فريق بيراميدز، في حين تم عرض أسم أحمد عاطف مهاجم فريق دجلة على المدير الفني.