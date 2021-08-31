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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بارالمبياد طوكيو.. التونسي ياسين جينيشي يتوج بفضية منافسات رمي الجلة

صدى البلد

توج اللاعب التونسي ياسين جينيشي بالميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

 

جاء ذلك بعدما إحتل المركز الثاني في المنافسات، محققاً مسافة قدرها 15.12 متر.

 

وتعد هذه الميدالية هي سادس ميداليات البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث توجت روعة التليلي بذهبية رمي الجلة، ووليد قتيلة بذهبية 100 متر.

 

وتوج رواي جبابلي بفضية منافسات 1500 متر، وفاز أحمد موصلاح بفضية منافسات رمي الجلة، فيما توجت سمية بوسعيد ببرونزية منافسات 1500 متر.

 

وتشارك البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو بـ25 رياضيا، بواقع 13 لاعبا و12 لاعبة في رياضات، ألعاب القوى وتنس الطاولة والترايثلون.

 

وتمتلك تونس طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 98 ميدالية متنوعة، بواقع 41 ذهبية و 36 فضية و 21 برونزية، وجميعهم في منافسات ألعاب القوى.

 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020 ب 49 لاعب ولاعبة في رياضات، ألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة.

 

وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 183 ميدالية متنوعة بواقع، 49 ميدالية ذهبية و 68 ميدالية فضية و 66 برونز.

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