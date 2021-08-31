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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تسجل أكثر من 3800 إصابة جديدة بـ كورونا و118 وفاة

صدى البلد

سجلت السلطات الصحية في باكستان ثلاثة آلاف و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و160 ألفاً و119 شخصاً.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفاً و788 حالة.

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وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و39 ألفاً و758 متعافياً، بعد أن تماثلت 2837 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

 ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 94 ألفاً و573 حالة.

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