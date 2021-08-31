كنا فاكرين أبوه صاحب ثروة .. اعترافات المتورطين في واقعة اختطاف طفل المحلة

على مدار الأيام الماضية ، أثارت قضية اختطاف طفل أمام أعين والديه الجدل، حتى نجحت وزارة الداخلية أمس في تحريره من أيدي خاطفيه

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات وتفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل المحلة الذي تم تحريره اليوم الثلاثاء من ايدي خاطفيه وإلقاء القبض على الجناة.

وأقر بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة ، مما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية.

وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية .

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل ، حيث قام الجناة بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم .

كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.