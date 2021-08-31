إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية تروسيكل بطريق ميت أبو علي دائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية تروسيكل، بطريق ميت أبو علي الزقازيق دائرة مركز الزقازيق وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة.