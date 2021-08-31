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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتدخل لتخليص أهالي حدائق القبة من بلطجي يدعي أنه "سايس"

سايس
سايس

تدخلت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتخليص أهالى مساكن القبة الجديدة بحي حدائق القبة، من بلطجى تعدى على المساحة الواقعة أسفل عماراتهم والمخصصة لركن سياراتهم، وحاول تحويلها إلى ساحة انتظار بدون ترخيص، ووضع إطارات سيارات لحجز المساحات الشاغرة فيها، وفرض مبالغ على السكان لركن سياراتهم أسفل منازلهم، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة.


وقالت النائبة إنه بعد تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بهذا الخصوص، تدخلت لدى حي حدائق القبة، حيث قامت بالاتصال باللواء وليد عبد الحميد، رئيس حى حدائق القبة، الذي قام مشكورا بعمل حملة شاملة لطرد البلطجى من المنطقة وإزالة إطارات السيارات التي كان يضعها، وإزالة كل الإشغالات من المنطقة، إلى جانب تنظيفها من القمامة.


وأضافت النائبة سميرة الجزار، في تصريحات صحفية، أن ما يعرف بمهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة المقنعة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس بدون جهد أو عمل حقيقي.


وتوجهت النائبة سميرة الجزار بالشكر للواء وليد عبد الحميد، رئيس حي الحدائق، والعاملين بالحى، على سرعة الإستجابة لأهالينا بحى حدائق القبة، كما ناشدت النائبة أهالى حدائق القبة بالحفاظ على الحى نظيفا، ونشر الوعى بين الناس والحفاظ على البيئة.

حدائق مجلس النواب حدائق القبة ساحه انتظار السايس

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