عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بالتعامل مع حركة طالبان

قادة حركة طالبان
قادة حركة طالبان


أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت الحكومة ستعمل مع طالبان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم جونسون: "من المبكر اتخاذ قرار بالتعامل مع طالبان بخصوص التصدي لتنظيم داعش في أفغانستان وكيفية ذلك".

وأضاف المتحدث أن هذا مرهون جزئيا بوفاء طالبان بتعهداتها إزاء عدد من القضايا من بينها احترام حقوق الإنسان.

وقال "في هذه المرحلة من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا سنعمل مع طلبان مستقبلا وكيفية ذلك.. يعتمد الكثير على تحركاتها من الآن. قلنا دائما إننا نعتزم الضغط عليهم للوفاء ببعض المعايير والمطالب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن توجيه اللوم للقوات البريطانية بسبب ترك بوابة مطار كابل قبل الهجوم الأخير غير صحيح.

وقال دومينيك راب إن منهج لندن للرحيل عن أفغانستان ارتبط بظروف ضاغطة وليس بالجدول الزمني.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه لم يتبق سوى مئات من مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".

طالبان حركة طالبان أزمة أفغانستان اخبار العالم بريطانيا

ترشيحاتنا

ما حكم بيع الأم نصيبها في البيت لابنتها؟.. الإفتاء تجيب

هل تظلمات الثانوية العامة 2021 تمنح الطلاب درجات رأفة ؟ .. وزير التعليم يجيب

مايكروسوفت تنهي دعم برامج الأوفيس على أجهزة اللاب توب ChromeBook

باقة 300 ألف درهم.. 5 سيارات SUV موديل 2021 فى المغرب | صور

مفاجأة بدر بانون.. مصير « السلطان » مع الأهلي وحقيقة استغناء موسيماني عنه

السعودية.. قوات التحالف تكشف عن جنسيات مصابي مطار أبها الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

ليس الأجر المادي.. محمد رمضان يكشف سبب تأجيل حفله الثاني بالعلمين

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

فيديو

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ