بريطانيا: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بالتعامل مع حركة طالبان



أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت الحكومة ستعمل مع طالبان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم جونسون: "من المبكر اتخاذ قرار بالتعامل مع طالبان بخصوص التصدي لتنظيم داعش في أفغانستان وكيفية ذلك".

وأضاف المتحدث أن هذا مرهون جزئيا بوفاء طالبان بتعهداتها إزاء عدد من القضايا من بينها احترام حقوق الإنسان.

وقال "في هذه المرحلة من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا سنعمل مع طلبان مستقبلا وكيفية ذلك.. يعتمد الكثير على تحركاتها من الآن. قلنا دائما إننا نعتزم الضغط عليهم للوفاء ببعض المعايير والمطالب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن توجيه اللوم للقوات البريطانية بسبب ترك بوابة مطار كابل قبل الهجوم الأخير غير صحيح.

وقال دومينيك راب إن منهج لندن للرحيل عن أفغانستان ارتبط بظروف ضاغطة وليس بالجدول الزمني.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه لم يتبق سوى مئات من مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".