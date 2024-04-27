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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص أثناء سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، ، بالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص ولمدة عامين لجامعة خرده لإتهامهم بقتل شخص، وذلك أثناء سرقتهم لأغطيه بالوعات الصرف الصحي ، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٦٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور والمقيدة برقم ٢٥٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لكلا من: "محمد ف ص" ٣١ سنة - سائق ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل الخانكة، القليوبية، "شريف ش م" ٤٦ سنة وجامع خردة - مقيم بعزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و "نور ش ش" ١٩ سنة جامع خردة و مقيم بعزبة فراج الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و "دنيا ح ا" ٢٥ سنة جامعة خردة و مقيمة عزبة الباشا، أبو زعبل بالخانكة، القليوبية، لأنهم في يوم ١٠ / ٩ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد جاد الله عبد الظاهر" بأن أتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبساً بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداه سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات أستقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية الحرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للإستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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