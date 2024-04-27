باحث: كل دول العالم تقوم بإعداد قواعد بيانات لحصر اللاجئين لديها |فيديو

أكد أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن كل دول العالم تقوم بإعداد قواعد بيانات لحصر أعداد اللاجئين لديها للتعرف على التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين .

وقال أحمد بيومي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "حصر أعداد اللاجئين يسهم في التعرف على حجم الخدمات الواجب تقديمها للاجئين بشكل جيد".

وتابع أحمد بيومي: "اللاجئ له حقوق وفقا للقانون الدولي ويحصل على دخل مادي من المنظمات الأممية ويتوفر له تعليم جيد وخدمات صحية".

وأكمل أحمد بيومي: "عملية قيد اللاجئين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صعبة وتتطلب مستندات وإجراءات كثيرة ".