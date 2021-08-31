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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إعلان النادي..روقا يفجر مفاجأة صادمة عن تجديد عقده مع الزمالك..شاهد

محمد أشرف روقا لاعب
محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك

فجر محمد أشرف “روقا” نجم وسط الزمالك، مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

كان نادي الزمالك، قد أعلن أمس، الاثنين تجديد عقد محمد أشرف روقا لمدة  3 مواسم.

وكتب روقا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام”: أنا عايز أوضح حاجة بخصوص الأخبار اللي نازلة بأني جددت 3 سنوات لنادي الزمالك ده شرف كبير ليا إنه يحصل وحاجة تفرجنى جدا، بس الكلام ده مش صح، والخبر مش صح، فحبيت التوضيح فقط، وشكرا".

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك
 

في سياق آخر، كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه براديو “ اون سبورت اف ام ”، أن كارتيرون قرر الاستغناء عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق خاصة عقب أزمته الاخيرة معه واعتراض اللاعب على البقاء على دكة البدلاء.

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آخر تطورات أزمة جنش مع كارتيرون

وأضاف شوبير أن كارتيرون قرر عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار للاتحاد السكندري ليكون بديل لجنش في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر.

وتابع أن كارتيرون قرر استعادة عمر السعيد من الجونة وكريم بامبو البنك الاهلي ومصطفي فتحي من سموحة، مشددا على أن هؤلاء اللاعبين سيكونوا اضافة قوية للفريق.

وأكمل أن اونلجم أيضا سيعود للفريق عقب انتهاء إعارته الوداد المغربي وحاجه الفريق له

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