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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد هالة سرحان.. اتهمتها آثار الحكيم بـ"التحرش" وقالت للهضبة "كفاية حريم"

هالة سرحان
هالة سرحان

يوافق اليوم الأربعاء؛ عيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان والتي تعد أحد أهم مؤسسي برامج التوك شو في مصر والوطن العربي.


وتحتفل هالة سرحان بعيد ميلادها الـ69؛ حيث سجلت تاريخا كبيرا في مجال الاعلام ولها حلقات مميزة مع العديد من مشاهير المجتمع.

 

وكانت هالة سرحان تتعمد في بعض حلقاتها إثارة الجدل؛ حيث تناقش أمورا غريبة وجديدة.

 

وكان آخر تصريح لـ هالة سرحان إثارة الجدل؛ هو حديثها عن الهضبة عمرو دياب .

هالة سرحان وعمرو دياب

علقت هالة سرحان، على الصور المتداولة للفنان عمرو دياب مع المذيعة والموديل إنجي كيوان، والتي كانت قد أثارت الجدل وقتها  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها على تويتر : "صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة، طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد إخراج طارق العريان، اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور، واضح أن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة، أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور".

بكاءها بعد بيان الرئيس السيسي

دخلت هالة سرحان حالة من البكاء الهستيري تعبيراً عن فرحتها عقب البيان الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ويقضي بإنهاء حكم جماعة الإخوان في مصر.

 وظلت الاعلامية المصرية تبكي فرحاً وتردّد أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" ضمن برنامج "بين الميدان والقصر" الذي أطلّت به عبر شاشة "دريم" منذ أحداث "30 يونيو". علماً أنّها أقنعت إدارة القناة أن تطلّ على الشاشة خلال التظاهرات قبل عرض برنامجها الجديد الذي تعود به إلى الجمهور بعد فترة غياب. 

يذكر أنّ هالة سرحان تعاقدت مؤخراً مع قناة "دريم" لتقديم برنامج "هالة شو" بعد غياب أشهر قبل أن تنهي علاقتها بقنوات "روتانا". وكان برنامج " ناس بوك" آخر ما قدمته على شاشتها.


مشكلتها مع آثار الحكيم

خلال ظهور الفنانة آثار الحكيم في برنامج "ولا تحلم" على قناة "الحياة 2"، كشفت عن أزماتها مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت: "هالة تحرشت بي لمدة 3 أيام في 3 حلقات متتالية واغتابتني.. وتعجبت من عدم استضافتها لي، ولكنها لا تستطيع القيام بذلك في الأساس.. كما أن برنامجها فاشل".

وأوضحت آثار الحكيم، أنها تعرضت لتحرش نفسي وليس جنسي، من الإعلامية هالة سرحان، عبر برنامجها "آن الأوان" على قناة المحور.

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