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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظة دمياط

نيابة دمياط تستدعى مالك رسالة فستق مهربة عبر ميناء دمياط

صدى البلد

تجرى النيابه العامة التحقيق في واقعه ضبط حاوية بضائع جمركيا مهربة بقيمة 6 ملايين جنيه بميناء دمياط البحرى وقررت استدعاء مالك الرساله المهربة.

كانت أجهزة الأمن بدمياط تمكنت من ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى، تحوى بضائع مخالفة لمشمولها الأصلى، بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها أكثر من 6 ملايين جنيه. 

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - كائنة بمدينة نصر ) إعادة تصدير رسالة "فستق مقشر" داخل إحدى الحاويات بوزن 10 طن إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية وقيام الشركة المذكورة بالتصرف فى جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة . 

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط الآتى : عدد (184) شكارة " فستق مقشر ومختلط بقشر" بإجمالى وزن 9,200 طن لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلى الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.

 وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى مقيم بمحافظة الدقهلية" أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

 وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (6589525) ستة مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون  جنيهاً .

 

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