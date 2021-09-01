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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي علام يكشف أسباب هجرة الطيور| تفاصيل

هجرة الطيور .
هجرة الطيور .

قالت الدكتور مجدى علام، أمين عام خبراء البيئة العرب، إن هناك دراسات عديدة عن أسباب هجرة الطيور، وتم الاتفاق على أنها جزء من تكوين الطير نفسه فى أوقات الشتاء والصيف.

وأضاف مجدى علام، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أنه عندما يظهر الجليد والصقيع فى أوروبا، هنا يعرف الطير طريقه مباشرة إلى الجو الدافئ، سواء كان شمال أو جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه يسلك العديد من المسارات.

وأوضح مجدى علام، أن أشهر مسارات لهجرة الطير فى جمهورية مصر العربية، هي ساحل البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط وسيناء وشرم الشيخ، خاصة منطقة راس محمد، و3 مناطق أخرى بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من الطيور تهاجر فى هذه الفترة على الموسمين.

وأكد أن الطيور المهاجرة تشكل اهتماما كبيرا لدى سياحة مشاهدة الطيور، وأشار إلى أنه توجد زيادة فى عدد المهتمين بهذه السياحة، ومصر تقع ضمن أهم مسارات لهجرة الطيور الحوامة في العالم، وهو مسار هجرة البحر الأحمر.

ولفت مجدى علام إلى أن الطيور الحوامة تتعرض خلال مسار هجرتها لمخاطر كبيرة للغاية، منها محطات طاقة الرياح وخطوط نقل الكهرباء والتلوث بأشكاله المختلفة، مؤكدا أن هناك خبراء يراقبون حركة الطيور المهاجرة لمعرفة أنواعها وأعدادها، وبمجرد تحقيق معيار الغلق، يعطون أمرا بإعادة تشغيل توربينات الهواء مرة أخرى.

مجدى علام البحر الأحمر شرم الشيخ جمهورية مصر العربية طاقة الرياح البحر المتوسط

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