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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصابة باضطراب نادر.. عروس تريد منع طفلة من حضور حفل زفافها

عروس تريد منع طفلة
عروس تريد منع طفلة من حضور حفل زفافها

أثارت عروس مرتقبة جدلًا واسعًا في أحد منتديات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رغبتها في منع طفلة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من حضور حفل زفافها.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية قالت العروس إن الطفلة التي تريد منعها  هي ابنة صديق ابن عمها الجديد، الذي لم تلتق به.

وأضافت أن زوجها المستقبلي يحب الأطفال، وأنهم خططوا أن يشهد الحدث الكثير من وسائل الترفيه للأطفال، لكنه لا تريد هذه الطفلة في الحدث. 

وكتب العروس على صفحة المنتدي: «ابن عمي لديه صديق جديد نسبيًا لم ألتق به، ولديه ابنة حوالي ثمانية أو تسعة أعوام لم أقابلها أيضًا، لكن يبدو أنها مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولا تتصرف بشكل جيد». 

ردود الأفعال على سؤالها 

و اتهم البعض العروس بأنها «لئيمة»، لكنها ردت على ذلك، معلقةً: «أنا لست ضد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الإطلاق، في الواقع حوالي 6 من الأطفال القادمين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن النقطة المهمة هي أننا نعرفهم ولدينا علاقة معهم، هل أنا  منطقية في وجهة نظري أم لا؟» 

وانتقد الكثير من مستخدمي المنتدي العروس، قائلين إنه من المؤسف أنها كانت تفكر في عدم دعوة الطفل الصغير، وكتب أحدهم: «بداية الطريقة التي تتحدثي بها عن الطفلة مروعة، ثانيًا ، من الشائع جدًا ألا يلتقي العروس والعريس بالجميع في حفل زفافهما، حيث سيأتي شركاء في كليات العمل أو أصدقاء من أنت لم يلتق قط». 

وأضاف آخر: «حفل زفافك اختيارك، لكنك وضعت بعض الافتراضات الكبيرة من أنه يمكنها بسهولة البقاء مع والدتها، ولكي أكون صريحًا، يبدو أنك لئيمة بعض الشيء، وإذا كنت تسير على أساس أنك لا تعرفها ، وقلت أيضًا أنك لست قريبًا من ابنة عمك ، فلا تدعو أيًا منهما أصلاً». 

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