بسبب الفستان .. عروس في ورطة بعد حفل زفافها

تحول حفل زفاف سيدة أربعينية من حب عمرها إلى أسوأ أيام كان من الممكن أن تتخيلها بسبب فستان الزفاف الذي كانت ترتديه.

قالت سام جراهام، 40 عامًا، من بيرنلي بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية إنها تزوجت من حب حياتها في 7 أغسطس، لكن بعد يوم رائع اكتشفت مخاطر ارتداء مثل هذا الفستان الطويل.

وأضافت «جراهام» وفقًا لـ «الديلي ستار» البريطانية أن العرج على عكازين لم يكن صورة شهر العسل التي حلمت بها في الأسابيع التي أعقبت يومها الكبير.

ومما زاد الطين بلة، هو رؤية سام لصورة والدتها سيلفيا، بشكل مأساوي بسبب السرطان ، عن عمر يناهز 66 عامًا في أغسطس من العام الماضي.

وعلقت سام، وهي أم لابن مراهق: «كنت أنا وأمي قريبين جدًا، لذا كان الأمر مفجعًا، و كان لدي صورة لها في حفل الزفاف حتى أتمكن من رؤيتها بينما كنت أسير في الممر».

وتابعت السيدة الأربعينية أنها أذنبت في حق نفسها عندما تناولت بعض مشروبات الكحول للسيطرة على مشاعرها أثناء حفل الزفاف أيضًا مما جعلها تفقد توازنها في سيرهما بشكل أكبر.

وعلقت العروس الجديدة: «تناولت القليل من المشروبات لمحاولة السيطرة على مشاعري ، لأنني افتقدتها حقًا، لقد قضينا يومًا رائعًا ، كانت أمي ستحبه، وكنت في حالة سكر تمامًا بحلول الوقت الذي غادرنا فيه».

وواصلت: «بينما كنا ندخل من بابنا الأمامي علقت قطار فستان زفافي تحت أسافين وذهبت وكانت قدمي مؤلمة للغاية، لكنني اعتقدت أنني أستطيع النوم عليها، لكن في اليوم التالي، كانت قدم سام اليمنى متورمة ومؤلمة وكشفت فحوصات في بيرنلي جنرال عن كسرين في خط الشعر، وتم إعطائي جزمة وعكازات داعمة وطُلب مني أن استريح لمدة شهر».



تتعافى العروس على عكازين بعد كسر قدمها في مكانين، مع قيام عريسها ديف جراهام بالاعتناء بها وفقًا لتقارير أخبار مانشستر المسائية.

وعلقت سام على حادثتها المؤلمة: «عهدت أنا وزوجي على الوقوف في ظهر بعضنا البعض في الصحة والمرض، إنه ليس أفضل طاهي في العالم، لكنه بالتأكيد بذل قصارى جهده للاعتناء بي».