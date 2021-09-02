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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة البرلمان: أطالب بتطوير المصانع وتحويلها من خاسر لرابح لتوفير فرص عمل

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يؤيد تطوير المصانع وتحويل المصنع من خاسر لرابح لتوفير فرص عمل ، بهدف الحفاظ على المصانع الموجود فى مصر.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما جاء وزير قطاع الأعمال إلى مجلس النواب صرح بأن أى شركة تخسر يجب أن تتم دراسة أوضاعها من الناحية المادية والفنية وتطويرها وكيفية علاج الخسارة وتحويل الخسارة لمكسب.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

تطوير المصانع وزير قطاع الاعمال مجلس النواب دور الانعقاد الأول الحماية الاجتماعية

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