أخبار العالم | نبأ هام للقادمين من مصر إلى الكويت .. قرار عاجل للمسافرين إلي السعودية.. والمحروسة تتحول لمركزا تصدير اللقاحات للقارة السمراء

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

لبدء رحلات الطيران المباشرة ..الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر



نقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني، أن الإدارة حددت «كوتا» بأعداد القادمين من مصر إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستيعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يومياً.

وقالت المصادر، إن كتاباً وجه اليوم الأربعاء، إلى الطيران المدني المصري يحدد النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بحيث تكون بواقع 1562 راكباً قادماً إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكباً لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

وأفادت المصادر بأن التشغيل المباشر مع مصر سيكون على مدار الأسبوع، بحيث يتم استقبال 1562 راكباً يومياً، أي بمعدل 10934 أسبوعياً.

وأشارت إلى أن الخطاب الموجه إلى مصر، أكد أن كوتا الأعداد جاء بعد تقييم السلطات المختصة في دولة الكويت للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، بعد أن تقرر البدء بالتشغيل المباشر وفق السعات المقعدية ما بين البلدين الشقيقين للرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي.

وأضافت أن الخطاب الموجه دعا الطيران المدني المصري، إلى التكرم بالموافقة على تشغيل الناقلات الجوية التابعة لدولة الكويت، على أن يقوم الطيران المدني المصري بتحديد الشركات التي ستقوم بالتشغيل من حصة الجانب المصري، وفق ما تم تحديده، ليتسنى الموافقة على جداول تشغيل الشركات دون تأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الخطاب، أكد أن السلطات المختصة في دولة الكويت، سوف تنظر بزيادة السعات المقعدية في المستقبل القريب وبعد التقييم الصحي، موضحة بأن السعة المقعدية للرحلات المغادرة من مطار الكويت لا توجد عليها أي قيود.

حائط صد أفريقي.. رويترز: مصر تستعد لتصبح مركزا لتصدير لقاحات كورونا إلى القارة السمراء



سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها الضوء على جهود مصر لزيادة حجم إنتاجها من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، متطلعة إلى أن تصبح مركزا لتصدير اللقاحات إلى أفريقيا في مواجهة موجة رابعة من الجائحة.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز منشآت جديدة قادرة على إنتاج عدة ملايين من جرعات اللقاح يوميا، وتجري أيضا محادثات مع دولة أوروبية منتجة للقاح لم يتم تحديدها بالاسم.

وقالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا": "نحن الآن بصدد المناقشة مع بعض الشركات. يهمنا جدا تنوع المصادر وقريبا سنعلن مع شركة أوربية بدء تصنيع اللقاح الذي تنتجه".

وأضافت "واليط أن مليون جرعة من لقاح فاكسيرا-سينوفاك تم توزيعها بالفعل داخل مصر.

وفي الأشهر الأخيرة، تسلمت مصر أيضا شحنات لقاحات من إنتاج شركات سينوفارم وأسترازينيكا وسبوتنيك وسينوفاك وجونسون اند جونسون.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 7.5 مليون شخص في مصر حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة أن من المتوقع أن تبلغ الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19 ذروتها في أواخر سبتمبر الجاري بعد تراجع في الإصابات.

وقالت والي إن شركاء مصر الصينيين أشرفوا على خطوط الإنتاج المحلية، ونفت الشكوك حول فاعلية سينوفاك، مشيرة إلى موافقة منظمة الصحة العالمية عليه، مضيفة "لكن طبعا مع ظهور تحورات جديدة للفيروس تبدأ الشركات بدراسة لقاحاتها الخاصة ومدي فعاليتها ضد التحورات الجديدة للفيروس وفي حالة ثبوت عدم الفعالية تعمل الشركة على تطوير اللقاح".

وتهدف منشأة فاكسيرا الجديدة خارج القاهرة إلى بدء الإنتاج في نوفمبر بقدرة مليار لقاح سنويا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان يوم الاثنين إن "معدل الإنتاج الذي نسعى إليه، نتطلع من خلاله ليس فقط لتحقيق الاكتفاء ذاتيا من اللقاحات، بل نأمل أن نقوم بتصديره إلى أشقائنا في دول القارة الأفريقية، والمنطقة بأكملها".

للمسافرين إلي السعودية.. قرار عاجل من المملكة بخصوص وثائق السفر



عدلت المملكة العربية السعودية من نظام وثائق السفر، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك برفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق والمقدر بـ5 آلاف ريال (1350 دولارا)، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، ستشمل العقوبات المستحدثة كذلك، كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من أسهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

كما ستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى شخص آخر، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة)، ويشمل ذلك أيضا مخالفة أي حكم من أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

ووفقا لنظام السفر الجديد، فإنه سيتم تحديد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها من قبل وزير الداخلية، وعلى ذلك تقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب، ونوه النظام إلى أن كل العقوبات السابقة تشمل أي مخالف لنظام السفر أو لائحته التنفيذية.

وأقر النظام المخالفات الموجبة للعقوبة بتغيير معلومات جواز السفر، وإتلاف متعمد لجواز السفر أو تحريفه، واستعمال جواز السفر بصورة غير مشروعة، إضافة إلى بيع جواز السفر.

وكانت السعودية أعلنت في 2019 و2020 عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، حيث تمنح التعديلات المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتُقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوز 21 عاما، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة الـ91 من النظام، إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

تلقيح 70% من البالغين في أوروبا بلقاح كورونا بشكل كامل



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى مرحلة حاسمة من برامجه لتلقيح سكانه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من خلال تلقيح 70% من البالغين بشكل كامل.

وقالت فون دير لاين- في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية قبل ساعات عبر موقعها الإلكتروني- إن أكثر من 256 مليون بالغ في الاتحاد الأوروبي تلقوا الآن دورة لقاح كاملة، موضحة أنه قبل سبعة أسابيع بالفعل، تم تحقيق هدف المفوضية في تسليم لقاحات إلى الدول الأِعضاء- وبالتحديد كان ذلك في نهاية يوليو- تكفي لتطعيم 70٪ من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين بشكل كامل.

وأضافت:" أن التطعيم الكامل لـ 70٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي في أغسطس يعد إنجازًا عظيمًا، لاسيما وأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في هذا الملف تؤتي ثمارها وتضع أوروبا في طليعة المعركة العالمية ضد كوفيد-19، مع ذلك، لم ينته الوباء بعد. ونحن بحاجة إلى المزيد، لذا، أدعو كل من يستطيع أن يحصل على التطعيم أن يفعل ذلك، كما أننا بحاجة لمساعدة بقية العالم في التطعيم أيضًا، وستواصل أوروبا دعم شركائها في هذا الجهد، لا سيما البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل".

من جانبها، قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد:" يسعدني جدًا أننا وصلنا حتى اليوم إلى هدفنا المتمثل في تطعيم 70٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الصيف، وهذا إنجاز جماعي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يظهر ما هو ممكن عندما نعمل معًا بتضامن وتنسيق، وجهودنا لزيادة التطعيمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ستستمر بلا هوادة، كما أننا سنواصل دعمنا بشكل خاص للدول الأعضاء التي لا تزال تواجه التحديات، ونحن بحاجة إلى سد فجوة المناعة والباب أمام المتغيرات الجديدة وللقيام بذلك، يجب أن تفوز اللقاحات بالسباق على المتغيرات".

وأضافت: أن التطعيم السريع والكامل لجميع السكان المستهدفين - في أوروبا والعالم - هو مفتاح السيطرة على تأثير الوباء. حيث يقود الاتحاد الأوروبي الاستجابة متعددة الأطراف، وقام بالفعل بتصدير ما يقرب من نصف اللقاحات المنتجة في أوروبا إلى دول أخرى في العالم، بقدر ما تم تسليمه لمواطنيها. كما ساهم برنامج "فريق أوروبا" بما يقرب من 3 مليارات يورو لمرفق كوفاكس الدولي للمساعدة في تأمين ما لا يقل عن 1.8 مليار جرعة لـ 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. وحاليًا، تم تسليم أكثر من 200 مليون جرعة بواسطة كوفاكس إلى 138 دولة.



وأوضحت أن "فريق أوروبا" يهدف إلى مشاركة ما لا يقل عن 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضمونة بموجب اتفاقيات الشراء المسبق للاتحاد الأوروبي للبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل حتى نهاية عام 2021، لا سيما من خلال كوفاكس، كجزء من جهود مشاركة الاتحاد الأوروبي.

كورونا يفتك بتل أبيب.. إسرائيل تحتل المركز الأول في العالم بمعدل الإصابات



قالت صحيفة عبرية، إن إسرائيل باتت تحتل المركز الأول في العالم من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا لكل مليون نسمة خلال الأيام السبعة الأخيرة، تلتها الجبل الأسود وجورجيا.

وحسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء: "حطم عدد حالات كورونا المؤكدة في إسرائيل لكل مليون نسمة رقما قياسيا جديدا (الاثنين) عندما تم تشخيص 11077 إسرائيليا في يوم واحد على أنهم إيجابيون للفيروس".

وهذا هو أعلى معدل يومي للإصابات في إسرائيل منذ تفشي الجائحة العام الماضي، بينما كان الرقم السابق 10118 إصابة جرى تسجيلها في 18 يناير الماضي.

وأضافت أن تحليلا أجرته جامعة أكسفورد البريطانية، وضع إسرائيل في المركز الأولى من حيث عدد الإصابات بـ كورونا لكل مليون نسمة دون مزيد من التفاصيل.