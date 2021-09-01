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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان منفوش.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة جذابة من إيطاليا.. شاهد

صدى البلد

شاركت  الفنانة ياسمين صبري؛  جمهورها  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة أثارت بها الجدل من خلال ظهورها فى إيطاليا.

 

تفاصيل إطلالة الفنانة ياسمين صبري
  تألقت  الفنانة ياسمين صبري ؛ بإطلالة انيقة ومميزة  مثيرة خطفت بها الانظار مرتدية فستان منفوش باللون الرمادى الفاتح.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك  وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

Screenshot_20210901-150817_Instagram
Screenshot_20210901-150817_Instagram
أحدث أعمال ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري إطلالة ناعمة لـ ياسمين صبري ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري إيطاليا

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