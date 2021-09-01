خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم “الأربعاء”، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 603288.

وسجلت الوزارة أيضا 8 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 8061 حالة.

كان السفير د.ياسر علوي سفير مصر في بيروت أعلن في وقت سابق عن وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية لمكافحة وباء كورونا - كوفيد 19 المقدمة من مصر إلى لبنان الشقيق.



وقال سفير مصر في لبنان، إن دفعة جديدة من عقار ريميديسيفير، المستخدم لعلاج الحالات المتقدمة من كورونا، مقدمة كهدية من وزارة الصحة المصرية للحكومة اللبنانية، وصلت مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.



وأضاف السفير علوي أن هذه الدفعة تأتي في إطار جسر المساعدات المصرية المستمر منذ انفجار مرفأ بيروت، وتأكيدا لالتزام مصر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الدقيقة.

وتأتي المساعدات المصرية للشعب اللبناني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم إلى الأشقاء فى دولة لبنان لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.