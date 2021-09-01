الرابعة.. التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وكان أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية.



وكان التحالف العربي قد أعلن صباح اليوم اعتراض وتدمير مسيرة حوثية في الأجواء اليمنية، علاوة على تدمير مسيرة مفخخة الثلاثاء حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية إن المحاولة تعد "تصعيد عدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية، بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف أنه يتخذ وينفذ "إجراءات عملياتية لحماية المدنيين، والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو، يوثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء، التي استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي يوم الثلاثاء.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، استهداف منصة الإطلاق في صنعاء، خلال التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

واعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، حسبما أعلن التحالف.

وأشار التحالف العربي في اليمن إلى وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.