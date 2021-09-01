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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"فايزر" تبدأ مرحلة متطورة من التجارب السريرية على حبوب دوائية ضد كورونا

فايزر
فايزر

 أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت في المراحل المتأخرة من إجراء التجارب السريرية على حبوب دوائية قد تصبح علاجا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكرت الشركة في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنها بدأت المرحلة الثانية من ثلاث مراحل من التجارب السريرية، والتي سيشارك فيها 1140 شخصا لتجربة دواء كورونا المحتمل.


وأضافت أن العقار يمكن في النهاية استخدامه على أعداد أكبر من المرضى، لكن بشكل أساسي سيكون موجها لعلاج حالات كوفيد-19 غير المصابة بالأعراض القوية، لافتة إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي تم بدء إجراء تجارب الدواء نفسه على الأشخاص الذين يعتبرون عرضة للإصابة بأعراض قوية من فيروس كورونا.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، إن "النجاح ضد كوفيد-19 من المرجح أن يتطلب كلا اللقاحات والأدوية.. ونحن سعداء لنعلن أننا بدأنا المرحلة لدراسة الدواء الفموي المرشح المصمم خصيصا لمكافحة فيروس كورونا لدى المصابين البالغين ولا يعانون من أعراض قوية".

فايزر الأمريكية للأدوية التجارب السريرية كورونا كوفيد-19

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