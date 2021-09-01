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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خاص|جمعية المستثمرين: الدولة دعمت القطاع الخاص خلال أزمة كورونا وحافظت على الصناعة

الدولة دعمت القطاع
الدولة دعمت القطاع الخاص خلال أزمة كورونا- صورة تعبيرية

قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى تحسن المناخ الاستثمارى ودعم القطاع الخاص فى مصر خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها على الإنتاج.


أكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء عن المصنعيين ، والمستثمرين ما أدى لصمود القطاع الخاص فى مواجهة الكثير من الأزمات.

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وأضاف على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الحفاظ على الصناعة واستمرارها يمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا ويمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف والتشغيل.

تابع علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط: الصناعة قاطرة النمو لأى اقتصاد وتستوعب إعداد كبيرة من العمالة فضلا عن زيادة الإنتاج وبالتالى ارتفاع الصادرات ومزيد جلب العملة الصعبة للبلاد.

وذكر علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن الآثار الايجابية لبرنامج الاصلاح ظهرت بوضوح على المؤشرات الاقتصادية للبلاد وارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية.

وأشار علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إلى المجهود الكبير التى تبذله الحكومة لرفع اداء الاقتصاد والوصول به كأفضل للمرتبة الـ30 عالميا بحلول 2030، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية والإجرائية والضريبية ليصبح هناك بيئة أعمال مؤهلة بشكل كامل لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه اليوم خلال اجتماعه المجموعة الوزارية الاقتصادية بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الصناعة فيروس كورونا القطاع الخاص معدلات النمو المؤشرات الاقتصادية الاصلاحات الاقتصادية

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