"كنت فاكره حلم".. طفل المحلة يروي تفاصيل واقعة الاختطاف

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، طفل المحلة المختطفة والذي روى تفاصيل تحريره على يد رجال الداخلية.

كشف زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، عن تفاصيل تعرضه للخطف، مؤكدا أن ثلاثة أشخاص قاموا بعملية الخطف.



وأضاف زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، أن شخصا من الثلاثة هدده بمسدس، متابعا "مسكوا لي مسدس، وهددوني بالقتل، وقلت له اضرب ومخفتش منهم".



وتابع زياد البحراوي طفل المحلة المختطف، “طالبوا من والدي 2 مليون جنيه بعد أن وضعوني في مخزن مهجور”، مستدركا "كنت فاكر اللي بيحصل ده هزار، وحسيت بأني بحلم بس الداخلية جت بسرعة".



وأكمل زياد البحراوي طفل المحلة المختطف،أن ضباط الداخلية خرجوني من المكان وحرروني وبشكرهم جدا"، متمنيا "ونفسي لما أكبر اشتغل ضابط".



وقبلت الإعلامية نهال طايل الطفل من رأسه، قائلة "هتبقي أحلي ضابط كمان".