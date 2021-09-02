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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حافظه لكتاب الله وأم لطفلة 7 سنوات.. أسرة بطلة العالم في رفع الأثقال يحتفلون بالزغاريد بالشرقية.. شاهد

اسرة البطلة رحاب
اسرة البطلة رحاب

الحمد لله رحاب رفعت راسنا كلنا ورأس كل المصريين بحصولها علي الميداليه الفضية بالرغم من أن حلمها كان الحصول علي الذهبية في بطولة بارلمبياد طوكيو 2020 ونهدي هذا اللقب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والي جموع المصريين..بهذة الكلمات بدءت أسرة الرباعة رحاب أحمد بنت عزبة الحواط التابعة للوحدة المحلية ببني هلال دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية حديثهم لموقع "صدي البلد.

 

أكدت والده البطله رحاب أحمد رضوان انها فخورة جدا برحاب وبما حققته من إنجاز بالرغم من أنها كانت تحلم بالميدالية الذهبية ولكن الحمد لله حصلت علي الميدالية الفضية في بطولة رفع الأثقال بطوكيو 2020 .

 

وأضافت والده البطلة أنهم قبل سفر إبنتهم وهم يصلون ويدعون لها من أجل التوفيق لها ولجميع زملائها المسافرون بالبعثة من أجل رفع إسم مصر عاليا في المحافل الدولية بالإضافة الي قيام نجلتهم بالتصدق علي المحتاجين وهذة عادة لها وليست بالجديدة.

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وأستكملت والده رحاب أن نجلتها ليست بنت لها ولكنها صدديقه لهاا وأشقيقة وكل شئ وبالرغم من إعاقتها ولكنها بطله بمعني الكلمة والجميع يفخ بها فلم تستسلم لإعاقتها ولكنها ضربت أروع الأمثلة في النجاح والتحدي.

 

فيما أضاف الحاج "أحمد رضوان" والد البطلة رحاب أن نجلته متزوجه ولديها طفلة 7 سنوات تدعي رانسي والحمد لله منذ طفولتها وهي متفوقه وتحفظ القرأن الكريم ولم يقصر معها في اي شئ منذ إلتحاقها بالتعليم إبتداءا من التعليم الإبتدائي مرورا بالإعدادية ثما الثانوية وإنتهائا بإلتحاقها بالكلية وحتي عندما طلبت ان تلتحق بالمجال الرياضي تركت لا حرية الإختيار والحمد لله ربنا كلل مجهودها بالنجاح والتوفيق.

 

ومن جانه فقد إستكمل "الأستاذ أحمد جمال" زوج البطلة "رحاب رضوان" انه يعمل في مهنه التصوير وتعرف علي زوجتة من خلال إحدي حفلات الزفاف وتوجه الي والدها وطلب يدها للزواج دون النظر الي إعاقتها لعلمه الشديد ان رحاب ليس لها دخل في تلك الإعاقة وبالفعل تم الموافقة علي الخطوبة وتم الزفاف ورزقهم الله بنجلتهم "ريناس" والتي تبلغ من العمر 7 سنوات الأن .

 

وأضاف "أحمد جمال" انه عندما طلبت منه زوجتة ان تمارس رياضة رفع الأثقال قال لها هذا مستقبلك وأنا معكي وبالفعل بدءت "رحاب " المشاركة في البطولات وبالفعل حصدت العديد من البطولات القارية والعالمية وانا فخور جدا بها .

 

فيما إستكملت "شقيقتها "ثناء رضوان" انها فخورة جدا بشقيقتها رحاب وخاصة وأن أصدقائها دائما مايشيدون إنجازات شقيقتها بالإضافة الي ان "رحاب"ليست شقيقتها وفقط ولكنها كاتمة أسرارها والمقربة اليها في كل شئ وتأخذ رأيها في العديد من الأمور والحمد لله ان شقيقتها رفعت رأسهم وأس مصر عاليا .

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