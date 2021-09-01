البدري يحسم مصير مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر أمام الجابون

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، موقف مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي التركي من المشاركة أمام الجابون في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأكد حسام البدري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أنجولا أن مصطفى محمد سيصل القاهرة اليوم، وسيسافر مع المنتخب للجابون.

وأضاف البدري أن مشاركة مصطفى محمد من عدمها أمام الجابون ستكون وفقًا لحالته الفنية.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة أنجولا بسبب انشغاله بإتمام انتقاله لبوردو الفرنسي وهو الأمر الذي فشل في الأخير.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الجابوني يوم الأحد المقبل في الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد فاز بصعوبة على نظيره الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.