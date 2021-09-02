لمواليد 2 سبتمبر .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، وتبحث عن التوازن في كل شيء..".

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 2 سبتمبر.. لديك حس جمالي ونظامي، لكنك متقلب المزاج، وتبدو في بعض الأحيان انفعاليا جدا.

نصيحة لمواليد 2 سبتمبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 2 سبتمبر قائلة: "عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه".