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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم الكاديكي: الجابون لم تحترم ليبيا بالشكل المطلوب.. و«فرسان المتوسط» ستنافس للنهاية

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا

قال المعلق الليبي حازم الكاديكي، إن منتخب بلاده حول تأخره إلى فوز مهم أمام الجابون، بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف الكاديكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي على قناة «صدى البلد»، أن منتخب الجابون كان بدأ المباراة بثقة كبيرة وعالية، ولم يحترم ليبيا بالشكل المطلوب.

وتابع «منتخب ليبيا سيسافر إلى أنجولا في طائرة رئاسية خاصة، ويلقى دعمًا كبيرًا للفوز في جميع مبارياته، وانتصاره على الجابون وجه رسالة شديدة اللهجة للمنافسين».

واختتم المعلق الليبي «هناك روح كبيرة بين لاعبي منتخب ليبيا، ويقدمون أفضل ما لديهم من أجل مساعدة بلادهم في الفوز، وقلبي دفاع المنتخب هما من ساهما في الفوز».

وخطف منتخب ليبيا فوزًا قاتلاً أمام نظيره الجابون، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم المنتخب الجابوني بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه أندريه بيوغو بوكو قبل أن يتعادل علي سلامة في الدقيقة 28 لمنتخب ليبيا.

وفي الشوط الثاني خطف سند الورفلي هدف الفوز للمنتخب الليبي برأسية متقنة في مرمى منتخب الجابون بالدقيقة 89 قبل أن يُعلن الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وحصد المنتخب الليبي بهذا الفوز أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليتساوى في عدد النقاط مع المنتخب الوطني الذي فاز بهدف نظيف أمام نظيره الأنجولي .

المعلق الليبي حازم الكاديكي الجابون تصفيات كأس العالم 2022 منتخب الجابون منتخب ليبيا

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