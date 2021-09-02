شاهد.. تصرف عنيف من فان دايك تجاه مشجع أراد التصوير معه

تعامل فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا لكرة القدم ، مع مُشجع بقوة وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة النرويج في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان فان دايك يتواجد في الـ"ميكسد زون" عقب مباراة منتخب بلاده أمام النرويج من أجل الحديث عن التعادل وخلال حديثه، قام أحد المُشجعين بالذهاب إلى فان دايك من أجل التقاط صورة معه.



ولكن فان دايك قام بدفع هذا المُشجع بقوة في تصرف غريب من مدافع ليفربول، وأكمل حديثه عن المباراة.

يُذكر أن هذه المباراة الأولى لفان دايك مع الطواحين مُنذ أكثر من عام، حيث غاب عن هولندا، خلال الفترة الماضية ولم يشارك مع منتخب بلده في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.