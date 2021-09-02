عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. تصرف عنيف من فان دايك تجاه مشجع أراد التصوير معه

فان دايك
فان دايك

تعامل فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا لكرة القدم ، مع مُشجع بقوة وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة النرويج في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان فان دايك يتواجد في الـ"ميكسد زون" عقب مباراة منتخب بلاده أمام النرويج من أجل الحديث عن التعادل وخلال حديثه، قام أحد المُشجعين بالذهاب إلى فان دايك من أجل التقاط صورة معه.


ولكن فان دايك قام بدفع هذا المُشجع بقوة في تصرف غريب من مدافع ليفربول، وأكمل حديثه عن المباراة.

يُذكر أن هذه المباراة الأولى لفان دايك مع الطواحين مُنذ أكثر من عام، حيث غاب عن هولندا، خلال الفترة الماضية ولم يشارك مع منتخب بلده في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

فيرجيل فان دايك منتخب هولندا النرويج قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 ليفربول

ترشيحاتنا

البنات هي اللي بتقدم الهدايا للأولاد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في كوريا

مفاجأة غير سارة فى ويندوز 11 لأصحاب هواتف أندرويد

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

العمر بيتحسب من بداية الحمل..في كوريا أول يوم للمولود يكون أكمل عاما

فتح التسجيل إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر .. اكتب رغباتك الآن في رابط التقديم

لماذا تتشاءم الدول الآسيوية من رقم 4.. السفير الكورى يجيب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

لن يسافر إلى الجابون.. مدى خطورة إصابة رمضان صبحي.. تقارير

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ