أخبار العالم| الجوع يضرب إثيوبيا ومطالبات بعقوبات دولية على آبي أحمد.. وتحذيرات عالمية من متحور جديد لـ كورونا

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

مقاوم للقاحات.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تراقب متحورًا جديدة من فيروس كورونا اسمه "مو" رُصد للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

السعودية.. فرض غرامة 1000 ريال بسبب الكمامة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرا للجميع من عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، حيث أكدت أن ذلك يعد مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وغرامته 1000 ريال.

ضغوط كبيرة.. آبي أحمد يلجأ إلى دول إفريقيا للهروب من العقوبات الدولية

كشفت صحيفة "بوركينا" الإفريقية، عن محاولات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد الهروب من العقوبات الدولية، عبر اللجوء إلى قادة الدول الإفريقية المجاورة لكسب دعمهم، في الوقت الذي يشتعل القتال في إقليم تيجراي والأقاليم المحيطة به.

حرب أهلية.. وكالة أمريكية تطالب بفرض عقوبات دولية قاسية على آبي أحمد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه في الوقت الذي يمر فيه العالم بحالة ذهول من هول المأساة التي تحدث في أفغانستان، تندلع كارثة إنسانية أخرى لا تخضع لنفس الاهتمام من قبل العالم في الاتجاه الآخر من الكرة الارضية.

الجوع يضرب إثيوبيا..سرقة مستودعات الأغذية و5 ملايين شخص بلا طعام أو مأوي

قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، إن مستودعات تابعة لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة للحكومة الأمريكية في منطقة أمهرة تعرضت للسرقة والنهب في الأسابيع الأخيرة.

الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يصدر قرارا عاجلا بشأن الديوان الأميري

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مرسوما أميريا ‏ بتعيين الشيخ خالد طلال الصباح وكيلاً في الديوان الأميري.

رسالة مهمة من مصر لولي عهد البحرين .. تفاصيل

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على أن ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات استراتيجية راسخة شهدت تطورًا مستمرًا على كافة المستويات.

صفعة لـ طالبان..قوات بنجشير تصد سلسلة هجمات للحركة وتقتل مئات من عناصرها

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، أن جبهة المقاومة في ولاية بنجشير، أكدت أنها صدت سلسلة هجمات لـ حركة طالبان وقتلت مئات من عناصرها.

الكشف عن رئيس حكومة طالبان في أفغانستان

نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر أن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده سيتولى رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة.

بيان عاجل من حركة طالبان بشأن المقاومة في ولاية بنجشير

نفى محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، نية الحركة في الاستيلاء على ولاية بنجشير، الولاية الأفغانية الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، مؤكدا تفضيل الحركة الحل السلمي.

معلومات جديدة ومهمة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أفاد "صوت بيروت إنترناشيونال" نقلا عن مصدر قضائي أن الباخرة "روسوس" التي كانت تحمل نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت لم تكن متجهة إلى موزمبيق، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد.